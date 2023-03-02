Максимович Николай Александрович
Место рожденияHrebenne, Rawa Ruska, Galizien, Austria
Дата рождения24.08.1894
Дата смерти16.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894
Отец: Максимович Александр
Мать: Неизвестно
Hrebenne, Rawa Ruska, Galizien, Austria
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Максимович Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Максимович Валентина Леонидовна
Полтава, Полтавская область, Украина
Развод
1923
Супруг(-а): Варвара Григорьевна (Демская)
Бракосочетание
1924
Супруг(-а): Валентина Леонидовна Максимович (Дацевич)
Бракосочетание
1924
Супруг(-а): Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Максимович Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Максимович Валентина Леонидовна
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
16.10.1939
Владивосток, Владивостокский, Приморский край