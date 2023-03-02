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Максимович Николай Александрович

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Место рождения

Hrebenne, Rawa Ruska, Galizien, Austria

Дата рождения

24.08.1894

Дата смерти

16.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894

Отец: Максимович Александр

Мать: Неизвестно

Hrebenne, Rawa Ruska, Galizien, Austria
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Максимович Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Максимович Валентина Леонидовна

Полтава, Полтавская область, Украина
Развод
1923

Жена: Максимович Варвара Григорьевна

Супруг(-а): Варвара Григорьевна (Демская)
Бракосочетание
1924

Жена: Максимович Варвара Григорьевна

Супруг(-а): Валентина Леонидовна Максимович (Дацевич)
Бракосочетание
1924

Жена: Максимович Валентина Леонидовна

Супруг(-а): Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Максимович Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Максимович Валентина Леонидовна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
16.10.1939
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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