Ширяев Тимофей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Тимофей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Ширяев Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Ширяев Кирей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Место рождения - только потенциально. Как минимум, какое-то время он жил там до переселения.
Смерть
Неизвестно
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