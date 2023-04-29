Ширяев Тимофей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1698 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Мать ребёнка: не указана
Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Место рождения - только потенциально. Как минимум, какое-то время он жил там до переселения.
Смерть
Неизвестно