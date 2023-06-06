Бычкова Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Петр Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1984