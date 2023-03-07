Чирков Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Чирков Захарий Евтеев
Мать: Чиркова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Чирков Иван Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чирков Анисим Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Рождение ребёнка
19.01.1851 ст.
Сын: Чирков Павел Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Рождение ребёнка
26.03.1855 ст.
Сын: Чирков Ефим Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858