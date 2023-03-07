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Чирков Иван Захаров

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Чирков Захарий Евтеев

Мать: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Чирков Иван Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чирков Анисим Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.01.1851 ст.

Сын: Чирков Павел Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия (Авдотья) Иванова

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1855 ст.

Сын: Чирков Ефим Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина (Осипова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Екатерина (Осипова)

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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