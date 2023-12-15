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Калабина Лидия Ивановна (Баранова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1979

Сын: Калабин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович

Рождение ребёнка
25.04.1984

Сын: Калабин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович

Рождение ребёнка
25.04.1984

Сын: Калабин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович

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