Калабина Лидия Ивановна (Баранова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1979
Сын: Калабин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Калабин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Калабин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Калабин Николай Никонович