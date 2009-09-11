Реутова (Maier) Ida Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутова (Maier) Ida Яковлевна

Реутова (Maier) Ida Яковлевна

avatar

Место рождения

Архангельская обл., г. Котлас

Дата рождения

26.06.1955

Дата смерти

11.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955

Отец: не указан

Мать: Maier Berta

Архангельская обл., г. Котлас
Рождение ребёнка
23.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Павел Александрович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Павел Александрович

Смерть
11.09.2009
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close