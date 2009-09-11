Реутова (Maier) Ida Яковлевна
Место рожденияАрхангельская обл., г. Котлас
Дата рождения26.06.1955
Дата смерти11.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955
Отец: не указан
Мать: Maier Berta
Архангельская обл., г. Котлас
Рождение ребёнка
23.12.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
11.09.2009