Дердиященко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дердиященко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дердиященко Михаил

Мать: Дердиященко Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олефиренко Нина Михайловна

Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дердиященко Антонина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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