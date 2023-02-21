Дердиященко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дердиященко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олефиренко Нина Михайловна
Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дердиященко Антонина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно