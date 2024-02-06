Кузьменко Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Семен Андреевич
Отец ребёнка: Кузьменко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Кузьменко Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Кузьменко Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно