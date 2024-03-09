Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна
Место рождения412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Дата рождения26.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1991
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2008
Рождение ребёнка
19.10.2008
Дочь: Руденко Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Руденко Алексей Сергеевич
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.01.2017
Дочь: (Ткачёва) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Ткачёв Алексей