Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна 26.05.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна

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Место рождения

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

26.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1991

Отец: Земков Александр Александрович

Мать: Земкова (Тарарина) Валентина Викторовна

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
Неизвестно

Муж: Руденко Алексей Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.08.2008

Муж: Руденко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.10.2008

Дочь: Руденко Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Руденко Алексей Сергеевич

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.01.2017

Дочь: (Ткачёва) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Ткачёв Алексей

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