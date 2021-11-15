Сердюкова (Шматылева) Антонина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1925
Дата смерти15.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1952
Дочь: Воронкова (Сердюкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Косенко (Сердюкова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1959
Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич
Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
15.11.2021