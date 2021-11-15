Сердюкова (Шматылева) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова (Шматылева) Антонина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1925

Дата смерти

15.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1952

Дочь: Воронкова (Сердюкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Косенко (Сердюкова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Сердюков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сердюков Иван Николаевич

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
15.11.2021

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