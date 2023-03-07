Петров Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван Михайлович

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Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грудина Анна Ивановна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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