Кубатиев Асланбек Касаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сажемат
Мать ребёнка: Кубатиева Делет-Хан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фатимат
Мать ребёнка: Кубатиева Делет-Хан
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кубатиев Касполат
Мать ребёнка: Кубатиева Делет-Хан
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кубатиев Калцыко
Мать ребёнка: Кубатиева Делет-Хан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубатиева Делет-Хан
Смерть
Неизвестно