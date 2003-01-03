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Трофимов Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1934

Дата смерти

03.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934

Отец: не указан

Мать: Михайлова Пелагея

Рождение ребёнка
1971

Сын: Трофимов Вячелав Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
29.09.1973

Сын: Трофимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Трофимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.2003