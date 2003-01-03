Трофимов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1934
Дата смерти03.01.2003
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934
Отец: не указан
Мать: Михайлова Пелагея
Рождение ребёнка
1971
Сын: Трофимов Вячелав Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
29.09.1973
Сын: Трофимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1976
Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.2003