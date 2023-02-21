(Романова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Романов Николай
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфина
Отец ребёнка: Тамиловских Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамиловских Рудольф
Отец ребёнка: Тамиловских Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тамиловских Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Смерть
Неизвестно