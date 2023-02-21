(Романова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Романов Николай

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфина

Отец ребёнка: Тамиловских Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамиловских Рудольф

Отец ребёнка: Тамиловских Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамиловских Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Смерть
Неизвестно
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