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Петухов Виталий Апполинарьевич

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Место рождения

Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.01.1949

Дата смерти

20.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Петухов Апполинарий Яковлевич

Мать: Петухова Лидия Петровна

Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1971

Жена: Петухова Валентина Николаевна

Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.02.1971

Дочь: Петухова Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна

Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.09.1978

Дочь: Петухова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна

Смерть
20.03.1989
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