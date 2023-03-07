Петухов Виталий Апполинарьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1949
Дата смерти20.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Бракосочетание
21.01.1971
Рождение ребёнка
19.02.1971
Дочь: Петухова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1978
Дочь: Петухова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Валентина Николаевна
Смерть
20.03.1989