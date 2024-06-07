Пономарева (Негодяева) Антонина Яковлевна 14.03.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева (Негодяева) Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

27.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: Негодяев Яков Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1916

Дочь: Мяконьких (Пономарева) Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Пономарева) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
29.05.1921

Дочь: Фаткина (Пономарева) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

г. Соликамск, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1923

Дочь: Штро (Пономарева) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1926

Дочь: (Пономарева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
27.01.1929

Дочь: (Пономарева) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич

Смерть
27.08.1980

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