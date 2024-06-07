Пономарева (Негодяева) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти27.08.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: Негодяев Яков Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: (Пономарева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1916
Дочь: Мяконьких (Пономарева) Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Пономарева) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1921
Дочь: Фаткина (Пономарева) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
г. Соликамск, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1923
Дочь: Штро (Пономарева) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1926
Дочь: (Пономарева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.01.1929
Дочь: (Пономарева) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Алексеевич
Смерть
27.08.1980