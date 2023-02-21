Реус Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1903
Сын: Реус Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1909
Сын: Реус Reus Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тендер Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
08.01.1914
Сын: Реус-Боцманов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево