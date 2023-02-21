Реус Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Реус Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1909

Сын: Реус Reus Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тендер Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Реус-Боцманов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
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