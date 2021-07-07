Василенко Руслан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Руслан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2021

Пол

Мужской

Отец

2001 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2021

Отец: Василенко Данил Святославович

Мать: не указана

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