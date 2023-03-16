Чашкин Афанасий Егорович (Романович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкин Афанасий Егорович (Романович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Чашкин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.09.1881

Сын: Чашкин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1884

Сын: Чашкин Иаков Афанасьевич

Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1885

Дочь: Чашкина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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