Чашкин Афанасий Егорович (Романович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Чашкин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1881
Сын: Чашкин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1884
Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1885
Дочь: Чашкина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Чашкина Феодосия (Федора) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно