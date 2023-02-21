Кухтина Дарья Павловна
Место рождениясело Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Дата рождения22.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892
Отец: Кухтин Павел
Мать: не указана
село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Артамонов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Артамонов Иван Григорьевич
село Ворошиловка, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно