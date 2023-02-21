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Кухтина Дарья Павловна

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Место рождения

село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области

Дата рождения

22.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Кухтин Павел

Мать: не указана

село Воронцовка Алгаласовского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Артамонов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Артамонов Иван Григорьевич

село Ворошиловка, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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