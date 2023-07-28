Черновы Макарий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черновы Макарий Миронович

Место рождения

Соболевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

26.01.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Черновы Мирон Петрович

Мать: Черновы Мария Ермолаевна

Соболевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
1944
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черновы Дарья Павловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черновы Дарья Павловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черновы Дарья Павловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черновы Дарья Павловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черновы Дарья Павловна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.01.1947
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область