Черновы Макарий Миронович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти26.01.1947
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Черновы Мирон Петрович
Мать: Черновы Мария Ермолаевна
Военная служба
1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
26.01.1947