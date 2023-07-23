Мороз Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1948
Дочь: Степанова Мария Павловна
Мать ребёнка: Мороз Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мороз Михаил
Мать ребёнка: Мороз Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мороз Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислая Ольга
Мать ребёнка: Мороз Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеенко Надежда
Мать ребёнка: Мороз Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савчиц Нина Павловна
Мать ребёнка: Мороз Прасковья