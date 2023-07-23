Мороз Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1948

Дочь: Степанова Мария Павловна

Мать ребёнка: Мороз Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мороз Михаил

Мать ребёнка: Мороз Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мороз Василий Павлович

Мать ребёнка: Мороз Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислая Ольга

Мать ребёнка: Мороз Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеенко Надежда

Мать ребёнка: Мороз Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савчиц Нина Павловна

Мать ребёнка: Мороз Прасковья