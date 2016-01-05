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Башаров Тимур Артурович
Башаров Тимур Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Башаров Артур Ринатович
Мать
Башарова Инна Александровна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2016
Отец:
Башаров Артур Ринатович
Мать:
Башарова Инна Александровна
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