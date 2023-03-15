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Пискарев Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Пискарева Ксения

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пискарев Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Пискарева Ксения

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Пискарева Ксения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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