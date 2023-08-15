Лаптун Богдан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптун Богдан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1993

Отец: Лаптун Андрей Викторович

Мать: не указана

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