Водолазова (Мухохина) Аполинария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолазова (Мухохина) Аполинария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Мухохин Евгений Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
1983
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