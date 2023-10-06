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Водолазова (Мухохина) Аполинария Евгеньевна
Водолазова (Мухохина) Аполинария Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Мухохин Евгений Яковлевич
1859 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Мухохин Евгений Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
1983
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