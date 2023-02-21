Суворов Прокофий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1916
Дата смерти?.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1947
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Суворова Вера Прокофьевна
Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
?.11.1950
Сын: Суворов Виктор Прокофьевич
Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Суворов Геннадий Прокофьевич
Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
10.06.?
Дочь: Суворова Надежда Прокофьевна
Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна
Смерть
?.04.1977