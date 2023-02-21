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Суворов Прокофий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1916

Дата смерти

?.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.12.1947

Жена: Суворова Антонина Павловна

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Суворова Вера Прокофьевна

Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
?.11.1950

Сын: Суворов Виктор Прокофьевич

Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Суворов Геннадий Прокофьевич

Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
10.06.?

Дочь: Суворова Надежда Прокофьевна

Мать ребёнка: Суворова Антонина Павловна

Смерть
?.04.1977
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