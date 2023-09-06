Борисова Надежда Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Надежда Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1799 по 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1779 по 1780 г.р.

Мать

Не указана

Муж

С 1800 по 1801 г.р.

Дети

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1831 по 1832

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Рождение ребёнка
С 1835 по 1836

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Рождение ребёнка
С 1837 по 1838

Сын: Борисов Корнилий Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Рождение ребёнка
26.07.1842

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Рождение ребёнка
17.09.1847

Сын: Борисов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855

Сын: Борисов Василий Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Рождение ребёнка
С 1856 по 1857

Сын: Борисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Павел Агеевич

Смерть
Неизвестно
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