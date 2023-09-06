Борисова Надежда Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1799 по 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1799 по 1800
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1831 по 1832
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Рождение ребёнка
С 1835 по 1836
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Рождение ребёнка
С 1837 по 1838
Сын: Борисов Корнилий Павлович
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Рождение ребёнка
26.07.1842
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Рождение ребёнка
17.09.1847
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857
Отец ребёнка: Борисов Павел Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно