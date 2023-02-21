Пушкарев он же Куплинов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев он же Куплинов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

1904 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пушкарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла

Бракосочетание
15.01.1910

Жена: Пушкарева Фекла

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Пушкарев Он Же Куплинов? Федор

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1914
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: Пушкарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла

Смерть
Неизвестно
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