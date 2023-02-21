Пушкарев он же Куплинов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Пушкарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла
Бракосочетание
15.01.1910
Жена: Пушкарева Фекла
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Пушкарев Он Же Куплинов? Федор
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла
Место жительства
1914
Развод
Неизвестно
Жена: Пушкарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла
Смерть
Неизвестно