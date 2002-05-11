Зуенко Зинаида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенко Зинаида Георгиевна

Место рождения

Лебяжье, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.12.1926

Дата смерти

11.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Василий Ефимович

Смерть
11.05.2002
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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