Зуенко Зинаида Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1926
Дата смерти11.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2002
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край