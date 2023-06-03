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Плешивцева Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Плешивцев Михаил Ефимович

Мать: Фольц Амалия Иоганесовна