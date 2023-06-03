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Плешивцева Нина Михайловна
Плешивцева Нина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Плешивцев Михаил Ефимович
1918 г.р.
Мать
Фольц (Дитте) Амалия Иоганесовна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Плешивцев Михаил Ефимович
Мать:
Фольц Амалия Иоганесовна
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