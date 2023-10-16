Ревва (Комкова) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
04.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно