Ревва (Комкова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревва (Комкова) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
04.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич

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