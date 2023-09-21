Плескова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Плесков Семен Анреевич

Отец ребёнка: Плесков Андрей

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Соломея Андреевна

Отец ребёнка: Плесков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесков Андрей

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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