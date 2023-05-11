Кутовой Фирс Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Кутовая София (Софья) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутовой Димитрий (Дмитрий) Фирсович
Мать ребёнка: Кутовая София (Софья) Павловна
Смерть
Неизвестно