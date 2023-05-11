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Кутовой Фирс Владимирович

Место рождения

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1918

Сын: Кутовой Федор Фирсович

Мать ребёнка: не указана

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Кутовой Николай Фирсович

Мать ребёнка: Кутовая София (Софья) Павловна

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутовой Димитрий (Дмитрий) Фирсович

Мать ребёнка: Кутовая София (Софья) Павловна

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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