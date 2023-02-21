Живаева (Сунгурова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1912
Дата смерти15.02.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912
Отец: Сунгуров Яков Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Афонькина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Живаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.?.1948 ст.
Дочь: Голдовская Елена Ивановна
Отец ребёнка: Живаев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1989