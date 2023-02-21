Живаева (Сунгурова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева (Сунгурова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1912

Дата смерти

15.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912

Отец: Сунгуров Яков Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Афонькина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Живаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
26.?.1948 ст.

Дочь: Голдовская Елена Ивановна

Отец ребёнка: Живаев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живаев Иван Степанович

Смерть
15.02.1989
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