Ефимов Иван Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ефимовна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Почепное, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Почепное Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно