Ефимов Иван Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Иван Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.

Сын: Ефимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Ефимовна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Кача Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
Почепное, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Почепное Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Анастасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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