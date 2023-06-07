(Суботина) Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Субботин Василий Сампсоныч
Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Субботин Николай Сампсоныч
Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Калужская губ., Малоярославец
Смерть
После 1858