(Суботина) Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Суботина) Анастасия Алексеева

(Суботина) Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Субботин Илья Сампсоныч

Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Субботин Василий Сампсоныч

Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Субботин Николай Сампсоныч

Отец ребёнка: Субботин Самсон Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Калужская губ., Малоярославец
Смерть
После 1858