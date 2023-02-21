Марфуга Габдулгалимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфуга Габдулгалимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гарифетдин Бадретдинов

Отец ребёнка: Бадретдин Тазетдинов

Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадретдин Тазетдинов

Смерть
Неизвестно
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