Марфуга Габдулгалимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бадретдин Тазетдинов
Килькабызово, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадретдин Тазетдинов
Смерть
Неизвестно