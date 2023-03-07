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Плаксин ИВАН
Плаксин ИВАН
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Место рождения
Лысьва
, Лысьвенский, Пермский край
Дата рождения
2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Плаксина (Трухнина) ТАТЬЯНА ГЕНАДЬЕВНА
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014
Отец: не указан
Мать:
Плаксина ТАТЬЯНА ГЕНАДЬЕВНА
Лысьва
, Лысьвенский, Пермский край
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