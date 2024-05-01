Ерофенко (Плесовских) Нина Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерофенко (Плесовских) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Павел Иванович

Мать: Плесовских (Калинина) Христина Мефодовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, г. Чита
Смерть
Неизвестно

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