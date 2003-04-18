Маслова Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Софья Алексеевна

Маслова Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2003

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2003

Отец: Маслов Алексей Александрович

Мать: Маслова Светлана