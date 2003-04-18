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Маслова Софья Алексеевна
Маслова Софья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.2003
Пол
Женский
Отец
Маслов Алексей Александрович
1978 г.р.
Мать
Маслова Светлана
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2003
Отец:
Маслов Алексей Александрович
Мать:
Маслова Светлана
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