Schaffner Karl Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1828
Дочь: Елизавета КАРОЛИНA Карловна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1832
Сын: Scheffner (шефнер) Алексей Карлович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Юлия Карловна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Смерть
Около 1856