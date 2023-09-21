Schaffner Karl Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchaffner Karl Ivanovich

Schaffner Karl Ivanovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1828

Дочь: Елизавета КАРОЛИНA Карловна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
26.05.1832

Сын: Scheffner (шефнер) Алексей Карлович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Юлия Карловна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Scheffner Karl Friedrich

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Смерть
Около 1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close