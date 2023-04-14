Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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