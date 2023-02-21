Люстина-Шумахер Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюстина-Шумахер Елена Михайловна

Люстина-Шумахер Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Николаев. СССР

Дата рождения

21.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1989

Отец: Рывкин Михаил Юрьевич

Мать: Рывкина Светлана

Николаев. СССР
Рождение ребёнка
26.09.2014

Сын: Shumakher Nathan

Отец ребёнка: Шумахер Сэм

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
29.10.2018

Сын: Shumakher Arron

Отец ребёнка: Шумахер Сэм

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумахер Сэм

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close