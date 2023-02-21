Люстина-Шумахер Елена Михайловна
Место рожденияНиколаев. СССР
Дата рождения21.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1989
Отец: Рывкин Михаил Юрьевич
Мать: Рывкина Светлана
Николаев. СССР
Рождение ребёнка
26.09.2014
Сын: Shumakher Nathan
Отец ребёнка: Шумахер Сэм
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
29.10.2018
Сын: Shumakher Arron
Отец ребёнка: Шумахер Сэм
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумахер Сэм