Наталья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Стефанов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Сын: Геннадий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Смерть
1774