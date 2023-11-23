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Наталья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Стефанов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Сын: Геннадий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Смерть
1774

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