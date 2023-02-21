Долинко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Долинко Геннадий Борисович
Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Владимир Борисович
Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно