Долинко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Долинко Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Долинко Юрий Борисович

Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Владимир Борисович

Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Долинко Борис Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинко Борис Федосеевич

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