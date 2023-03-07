Иванов Николай Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1918
Дата смерти17.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
17.05.1994
Место жительства
По 1994