Иванов Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Геннадьевич

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Место рождения

Кабаново, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.05.1918

Дата смерти

17.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабаново, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
17.05.1994
Место жительства
По 1994
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