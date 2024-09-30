Пеконен (Раппу) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеконен (Раппу) Софья Петровна

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
25.03.1896

Муж: Пеконен Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Пеконен Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.07.1900

Дочь: (Пеконен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1903

Дочь: (Пеконен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.03.1907

Сын: Пеконен Александр Иванович

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Матикайнен (Пеконен) Хертта Ивановна

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Пеконен Константин Иванович

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: (Пеконен) Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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