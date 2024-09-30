Пеконен (Раппу) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.03.1896
Рождение ребёнка
25.10.1897
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1900
Дочь: (Пеконен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.09.1903
Дочь: (Пеконен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1907
Сын: Пеконен Александр Иванович
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Матикайнен (Пеконен) Хертта Ивановна
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Пеконен Константин Иванович
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: (Пеконен) Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Пеконен Иван Павлович
Смерть
Неизвестно