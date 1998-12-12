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Блащицын Александр Васильевич

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Место рождения

Россия Волгоградская область Нехаевский район хутор Акишинский

Дата рождения

14.03.1940

Дата смерти

12.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1940

Отец: Блащицын Василий

Мать: Блащицына Таисия Емельяновна

Россия Волгоградская область Нехаевский район хутор Акишинский
Рождение ребёнка
15.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блащицына Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Болотина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Блащицына Валентина Григорьевна

Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блащицына Валентина Григорьевна

Смерть
12.12.1998
Россия Волгоградская область Урюпинск
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