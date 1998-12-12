Блащицын Александр Васильевич
Место рожденияРоссия Волгоградская область Нехаевский район хутор Акишинский
Дата рождения14.03.1940
Дата смерти12.12.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1940
Отец: Блащицын Василий
Россия Волгоградская область Нехаевский район хутор Акишинский
Рождение ребёнка
15.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блащицына Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Болотина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Блащицына Валентина Григорьевна
Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1998
Россия Волгоградская область Урюпинск