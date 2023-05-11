Селезнев Парфений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Парфений Иванович

Место рождения

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Селезнев Максим Парфеньевич

Мать ребёнка: не указана

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Селезнев Николай Парфеньевич

Мать ребёнка: не указана

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1842

Сын: Селезнев Никита Парфеньевич

Мать ребёнка: не указана

ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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