Селезнев Парфений Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Селезнев Максим Парфеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1838
Сын: Селезнев Николай Парфеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1842
Сын: Селезнев Никита Парфеньевич
Мать ребёнка: не указана
ГАЗО Богоявленская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно